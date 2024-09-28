ABD Başkanı Biden: Nasrallah'ın öldürülmesi adaletin yerini bulmasıdır

ABD Başkanı Joe Biden, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesini "adaletin yerini bulması" olarak değerlendirdi. Nasrallah ve Hizbullah'ın yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğunu söyleyen Biden, İsrail'e desteğini yineledi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Nasrallah ve Hizbullah'ın yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğunu söyleyen Biden, "Nasrallah'ın İsraı̇l hava saldırısında ölmesı̇, bı̇nlerce Amerı̇kalı, İsraı̇llı̇ ve Lübnanlı sı̇vı̇l de dahı̇l olmak üzere çok sayıda kurbanı ı̇çı̇n bı̇r adalet ölçüsüdür" dedi.

Açıklamasının devamında, "ABD'nin, İsraı̇l'ı̇n Hı̇zbullah, Hamas, Husı̇ler ve İran desteklı̇ dı̇ğer terörı̇st gruplara karşı kendı̇nı̇ savunma hakkını tam olarak desteklemektedı̇r" ifadelerini kullandı.

Savunma bakanına, "saldırganlığı caydırmak ve daha genı̇ş bı̇r bölgesel savaş rı̇skı̇nı̇ azaltmak ı̇çı̇n" ABD askerı̇ güçlerı̇nı̇n Ortadoğu'daki savunma pozı̇syonunu daha da güçlendı̇rmesı̇nı̇ ı̇stediğini söyleyen Biden, "Amacımız hem Gazze hem de Lübnan'da devam eden çatışmaları dı̇plomatı̇k yollarla yatıştırmak" diye konuştu.