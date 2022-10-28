AB yol güvenliği uzmanlarından Trafik Eğitim Parkı’na ziyaret

AB yol güvenliği uzmanları, Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret ederek Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Avcı ile görüştü.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, AB yol güvenliği uzmanları Krzysztof Nowak ve Katarzyna Piechowska, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı ile Trafik Eğitim Parkı’nda bir araya geldi.

Görüşmede Dernek Başkanı Mehmet Zeki Avcı, AB yol güvenliği uzmanlarına Trafik Eğitim Parkı’nın kuruluş süreci, oluşumu, verilen eğitimler ve çalışma prensiplerini anlattı, “Emniyet Kemeri Simülatörü” hakkında bilgiler verdi ve yürürlüğe girmeyen AB tüzüklerinden bahsetti. Avcı, trafiğin daha güvenli olabilmesi için önerilerini de AB uzmanlarına aktardı.

Açıklamaya göre, AB yol güvenliği uzmanları ise trafiğin daha güvenli olabilmesi için ilerleyen dönemlerde Trafik Kazalarını Önleme Derneği ile birlikte çalışma düşüncesinde olduklarını belirtti.