AB Kıbrıs’a atık yönetimi konusunda gerekçeli görüşünü iletti

Avrupa Komisyonu Pazartesi günü Kıbrıs'a, çöplükler ve atık işleme konusunda direktifleri uygulamadığı için gerekçeli bir görüş gönderdiğini duyurdu.

Aralık 2021'de Komisyon, Kıbrıs'a üç çöplük için çekinceleri konusunda resmi bir bildirim mektubu göndermişti. Kıbrıs'ın "atıkların çöplüğe atılmadan önce yeterli bir işleme tabi tutulmasını sağlamada ve en iyi mevcut teknikleri göz önünde bulundurarak entegre ve yeterli bir atık yönetimi tesisleri ağı kurmada başarısız olduğunu" söyledi.