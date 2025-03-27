AB Bilgi Merkezi, “Toplum ve Hukuk Bağlamında Irkçılıkla Mücadele Paneli” düzenledi

AB Bilgi Merkezi, dün Lefkoşa’da “Toplum ve Hukuk Bağlamında Irkçılıkla Mücadele Paneli” düzenledi.

Merkez'den verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen etkinlikte, ırkçılıkla mücadelenin toplumsal ve hukuki boyutları ele alındı ve alanlarında uzman konuşmacıların katılımıyla çözüm önerileri ile atılacak adımlar üzerine derinlemesine bir tartışma gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını, Avrupa Komisyonu İletişimden Sorumlu Program Müdürü Deniz Birinci’nin yaptığı etkinliğe, değişik kesimlerden kişiler katıldı.

Deniz Birinci, konuşmasında, “Hukuki düzenlemeler elbette çok önemli; ancak ırkçılıkla mücadelede yeterli değil. Irkçılıkla mücadele, toplumsal eşitlik ve kapsayıcılık mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle AB olarak, ırkçılıkla mücadeleye dair yürütülen her türlü çalışmanın toplumsal eşitlik ve kapsayıcılık hedeflerimize çok değerli, çok önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz.” dedi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Nur Köprülü’nün yürüttüğü etkinliğin panel bölümünde PRIO Kıbrıs Merkezi’nden Kıdemli Araştırmacı Mete Hatay, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı ve İnsan Hakları Aktivisti Avukat Aslı Murat ile İnsan Hakları Uzmanı ve Araştırmacı Mine Yücel yer aldı.