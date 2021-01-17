AB aşıları yarın geliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Avrupa Birliği'nden gelecek olan aşıların yarın İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla Kıbrıs'ın güneyinden kuzeye getirileceğini ve Sağlık Bakanlığı'na teslim edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’un açıklaması şu şekilde:

"Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen Covid-19 aşılarının bin dozluk ilk kısmı, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan, Birleşmiş Milletler gözetimindeki iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla, 18 Ocak Pazartesi günü KKTC’ye geçecek olup, Sağlık Bakanlığımıza teslim edilecektir. Cumhurbaşkanlığı, Covid-19 aşılarının ikinci -bin dozluk- kısmının ve AB tarafından Kıbrıslı Türkler için adaya gönderilmeye devam edilecek olan aşıların, en erken zamanda halkımıza ulaşması için, AB Koordinasyon Merkezi ve iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla gerekli takibi titizlikle yapacaktır."