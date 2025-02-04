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AB, ABD ile zorlu pazarlığa hazırlanıyor

AB, ABD ile zorlu pazarlığa hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin çıkarlarını korumak için ABD ile zorlu bir müzakere sürecine hazır olduğunu söyledi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin çıkarlarını korumak için ABD ile zorlu bir müzakere sürecine hazır olduğunu söyledi.

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