9778 test yapıldı, 31'i yerel 37 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9778 olup,31'i yerel 37 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 31 kişi ise yerel vakadır.

15 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Yakın Doğu Bulvarı-4 / Yenişehir-1/ Meriç-2 / Haspolat-7 / Göçmenköy-1

Girne Merkez-6 / Alsancak-2 / Yukarı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Dikmen-3

Güzelyurt Gayretköy-2

Lefke Gemikonağı-1

15 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9778

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 31

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.340.997

Toplam Vaka Sayısı: 7622

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7333

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 255

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 221

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 295

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 366

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2620

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 11.889