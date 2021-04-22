9765 test yapıldı, 39'u yerel 44 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9765 olup, 39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 59 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9765 olup, 39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 59 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır.
13 kişi Lefkoşa, 13 kişi Mağusa, 13 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa / Düzova - 1/ Ortaköy-1/ Gönyeli-2/ Göçmenköy-2 / Köşklüçiftlik-1/ Haspolat-1/ Alayköy-1/ Hamitköy-3 / K.Kaymaklı-1
Girne Merkez-4 / Alsancak-4/ Çatalköy-2/ Karaoğlanoğlu-1/ Taşkent-1 / Beylerbeyi-1
Mağusa Merkez-2/ Sakarya-2/ Vadili-2/ Salamis Yolu-1/ Tuzla-1/ Maraş-3 / Yeniboğaziçi-1/ Sanayi-1
22 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9765
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 39
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 59
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 918.211
Toplam Vaka Sayısı: 5790
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5002
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 759
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 642
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 239
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 2
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 792
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 333