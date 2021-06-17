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  3. Karantinadaki öğrencilerden  'moral' mesajı
9640 test yapıldı, 27'si yerel 28 pozitif vaka

9640 test yapıldı, 27'si yerel 28 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9640  olup, 27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlanmış, 26  kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9640  olup, 27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlanmış, 26  kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 27 kişi ise yerel vakadır.

4 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 3 kişi Mağusa, 4 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Haspolat-1 / Metehan-2/ Minareliköy-1

Girne Merkez- 12 / Yukarı Girne-2 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/

Mağusa Merkez-1 / Kaleiçi-1/ Sakarya-1

İskele Makenzi -3 / İskele Merkez-1

 

17 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9640

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 27  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.361.223 

Toplam Vaka Sayısı: 7695 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7374 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 287   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 248 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 420

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 221

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2885

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.333

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