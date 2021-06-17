9640 test yapıldı, 27'si yerel 28 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9640 olup, 27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlanmış, 26 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9640 olup, 27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlanmış, 26 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 27 kişi ise yerel vakadır.
4 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 3 kişi Mağusa, 4 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Haspolat-1 / Metehan-2/ Minareliköy-1
Girne Merkez- 12 / Yukarı Girne-2 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/
Mağusa Merkez-1 / Kaleiçi-1/ Sakarya-1
İskele Makenzi -3 / İskele Merkez-1
17 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9640
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 27
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.361.223
Toplam Vaka Sayısı: 7695
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7374
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 287
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 248
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 420
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 221
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2885
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.333