93 yeni öğretmen atandı
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı yapılan 93 öğretmen atanmasına ilişkin liste Resmi Gazete’de yayımladı.
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Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı yapılan 93 öğretmen atanmasına ilişkin liste Resmi Gazete’de yayımladı.
Öğretmen atamalarının 11 Ekim’den itibaren geçerli olduğu ifade edildi.
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Etiketler : Kamu Hizmeti Komisyonu, öğretmen, RESMİ GAZETE