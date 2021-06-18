9202 test yapıldı, 21'yerel 25 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9202 olup, 21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9202 olup, 21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır.
7 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 1 kişi Mağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Haspolat-1 / Yenişehir-1/ Metehan-2/ K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-1/ Ortaköy-1
Girne Merkez- 7 / Alsancak-2 / Kaşgar-1 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1
Mağusa Karakol-1
İskele Makenzi -1
18 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9202
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 21
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.370.425
Toplam Vaka Sayısı: 7720
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7393
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 292
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 257
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 9
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 636
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 259
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3262
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.592