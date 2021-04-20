9184 test yapıldı, 69'u yerel 86 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9184 olup, 69'u yerel 86 pozitif vakaya rastlanmış, 42 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 69 kişi ise yerel vakadır.

23 kişi Lefkoşa, 17 kişi Mağusa, 26 kişi Girne, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Merkez-4 / Surlariçi-1/ K.Kaymaklı-2 / Gönyeli-5 / Ortaköy-2 / Taşkınköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Kumsal-1/ Haspolat-2/ Sanayi Bölgesi-1/ Hamitköy-2/ Yılmazköy-1

Girne Merkez-9 / Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-1/ Alsancak-4 / Çatalköy-4 / Dikmen-1/ Karakum-2 / Karşıyaka-1/ Lapta-1/ Taşkent-1

Mağusa Merkez-4/ Yeniboğaziçi-3/ Paşaköy-1/ Dumlupınar-2/ Salamis Yolu-1 / Baykal-1/ Larnaka Yolu-2 / Tuzla-1 / Sakarya-2

İskele Yenierenköy- 3

20 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9184

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 86

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 69

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 900.617

Toplam Vaka Sayısı: 5669

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4864

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 776

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 100

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 672

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 39

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 87

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 496

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 331