9155 test yapıldı, 17'si yerel 26 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9155 olup, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış 29 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9155 olup, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış 29 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.
8 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 5 kişi Mağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa K.Kaymaklı-1/ Surlariçi-2/ Değirmenlik-1/ Cihangir-3 / Haspolat-1
Girne Merkez-3 / Lapta-1
Mağusa Merkez- 1 / Vadili-1/Baykal-3
8 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9155
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.283.738
Toplam Vaka Sayısı: 7458
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7151
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 274
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 21
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 234
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 204
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2528
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9234