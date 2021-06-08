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9155 test yapıldı, 17'si yerel 26 pozitif vaka

9155 test yapıldı, 17'si yerel 26 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9155 olup, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış 29 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9155 olup, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış 29 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.

8 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 5 kişi Mağusa  Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa K.Kaymaklı-1/ Surlariçi-2/ Değirmenlik-1/ Cihangir-3 / Haspolat-1

Girne Merkez-3 / Lapta-1

Mağusa Merkez- 1 / Vadili-1/Baykal-3

 

8 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9155 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  7

Yerel Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.283.738 

Toplam Vaka Sayısı: 7458

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7151

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 274

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 21 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 234

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 204 

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2528

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9234 

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