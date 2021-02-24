“Ziya amca 21 günlük hayatta kalma mücadelesini kazandı”

Covid-19’da mücadelede görev yapan hemşirelerden Oğuz Köse, 91 yaşındaki Covid-19 hastasının mutlu haberini paylaştı.

Ziya Amca’nın durumu ağır seyreden hastalar biri olduğunu ve yaklaşık 21 gün hayatta kalma mücadelesi verdiğini ifade eden Köse, 91 yaşındaki hastanın tekerlekli sandalye ile tabur edildiği hastaneye bugün kontrol için ayakta ve sağlıklı geldiğini duyurdu, mutluluğunu belirtti.

Köse’nin paylaşımı şöyle:

“Bugün Acil Durum Hastanesinin Polikliniğinde görevliyim..

Ziya amcam 91 yaşında

Ağır seyreden Covid 19 hastalarımızdan biriydi,

Bizimle birlikte yaklaşık 21 gün zorlu bir hayatta kalma mücadele verdi ve mücadeleyi KAZANDI,

15 gün önce tekerlekli sandalyede taburcu etmiştik,

Bugün ben onu tanımadım ama

O BENI TANIDI

BEYAZ COCUK SENI TANIDIM ALLAH HEPINIZDEN RAZI OLSUN OGLUM DEDI .

ve bütün dünya benim oldu,

Onu iyi ve ayakta görmek beni çok mutlu etti.

Darısı yoğun bakımda ve servislerimizdeki tüm hastalarımıza”.