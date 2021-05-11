9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9010 olup, 24'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 24 kişi ise yerel vakadır.

17 kişi Lefkoşa, 1 kişi Mağusa, 5 kişi Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Gönyeli-4 / Yenikent-2 / K.kaymaklı-3 / Sanayi Bölgesi-2 / Hamitköy-2/ Metehan-2/ Haspolat-1/ Çağlayan-1

Girne Merkez-4 / Edremit-1

Mağusa Çanakkale- Bölgesi -1

Güzelyurt Aşağı Bostancı-1

11 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9010

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 24

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.076. 237

Toplam Vaka Sayısı: 6750

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6206

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 511

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 448

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 66

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 454

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 702

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3003