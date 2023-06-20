9 metre yüksekten düştü
Apartmanın damındaki korkuluklara ip bağlayıp evinin balkonuna girmeye çalışan 28 yaşındaki Silary A. Jackson yaralandı…
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Lefkoşa’da dün saat 20:30 sıralarında, Mehmet Ahmet Küçük Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda kalmakta olan 28 yaşındaki Silary A. Jackson, dairesinin kapı anahtarını ikametgah içerisinde unuttuğu gerekçesiyle, ikametgaha giriş yapmak maksadıyla apartmanın damındaki korkuluklara ip bağlayıp mutfak balkonuna atlamaya çalıştığı sırada, ipin kopması sonucu yaklaşık 9 metre yükseklikten zemin kattaki dairenin balkon tentesi üzerine düşerek yaralandı.
Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ediyor.
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