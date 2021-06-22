8889 test yapıldı, 39'u yerel 44 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8889 olup, 39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8889 olup, 39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır.
6 kişi Lefkoşa, 27 kişi Girne, 5 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-3 / Ortaköy-1/ Haspolat-1
Girne Merkez-15/ Doğanköy-2/ Karakum-1/ Kaşgar-1/Alsancak-1/ Bedreddin Demirel Caddesi-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Türk Mahallesi Bölgesi-2 / Ozanköy-3
Mağusa Merkez-2/ Sakarya-1/ Kaliland-1/ Salamis Yolu-1
Güzelyurt Yukarı Bostancı-1
22 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8889
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 39
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.401.241
Toplam Vaka Sayısı: 7817
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7492
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 290
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 256
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 9
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4590
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 214
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 637
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2625
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 14.850