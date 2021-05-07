8836 test yapıldı, 23'ü yerel 27 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8836 olup, 23'ü yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış 66 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 23 kişi ise yerel vakadır.

11 kişi Lefkoşa, 2 kişi Mağusa, 8 kişi Girne, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Ortaköy-2 / Hamitköy-1/ Gönyeli-3 / Metehan-2/ K.Kaymaklı-1 / Yenikent-2

Girne Merkez-3 / Beylerbeyi-1/ Edremit köyü-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-1/ Boğaz-1

Mağusa Merkez-1 / Tuzla-1

İskele Ağıllar Köyü-1

Güzelyurt Merkez-1

7 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8836

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 23

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 66

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.042.705

Toplam Vaka Sayısı: 6608

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6035

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 540

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 471

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 329

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 36

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1165

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2076