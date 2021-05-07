8836 test yapıldı, 23'ü yerel 27 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8836 olup, 23'ü yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış 66 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8836 olup, 23'ü yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış 66 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 23 kişi ise yerel vakadır.
11 kişi Lefkoşa, 2 kişi Mağusa, 8 kişi Girne, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Ortaköy-2 / Hamitköy-1/ Gönyeli-3 / Metehan-2/ K.Kaymaklı-1 / Yenikent-2
Girne Merkez-3 / Beylerbeyi-1/ Edremit köyü-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-1/ Boğaz-1
Mağusa Merkez-1 / Tuzla-1
İskele Ağıllar Köyü-1
Güzelyurt Merkez-1
7 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8836
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 23
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 66
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.042.705
Toplam Vaka Sayısı: 6608
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6035
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 540
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 471
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 329
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 36
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1165
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2076