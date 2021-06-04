8752 test yapıldı, 7'si yerel 12 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8752 olup, 7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlanmış 15 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8752 olup, 7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlanmış 15 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 7 kişi ise yerel vakadır.
3 kişi Lefkoşa, 2 kişi Mağusa, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Alayköy-1 / Cihangir-1/ K.Kaymaklı-1
Mağusa Karakol-1/ Gülseren-1
Lefke Merkez-2
4 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8752
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 7
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.252. 548
Toplam Vaka Sayısı: 7387
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7057
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 297
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 257
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 734
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 87
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2757
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7799