8539 test yapıldı, 100'ü yerel 105 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8539 olup, 100'ü yerel 105 pozitif vakaya rastlanmış 34 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.

95 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 2 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Metehan -90 / Çağlayan-1/ Gönyeli-1/ K.Kaymaklı-3

Girne Karakum-1

Mağusa Merkez-1 / Beyarmudu-1

Güzelyurt Merkez-2

31 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8539

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 105

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 100

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 34

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.219.610

Toplam Vaka Sayısı: 7229

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6965

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 322

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 29

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 42

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 268

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 429

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2227

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6857