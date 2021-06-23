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8491 test yapıldı, 27'si yerel 28 pozitif vaka

8491 test yapıldı, 27'si yerel 28 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8491 olup, 27'si yerel  28 pozitif vakaya rastlanmış, 18 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 8491 olup, 27'si yerel  28 pozitif vakaya rastlanmış, 18 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 27 kişi ise yerel vakadır.

4 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 9 kişi Mağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-2 / Yakındoğu Bulvarı-1

Girne Merkez- 9 / Dikmen-1/ Alsancak-1 / Karaoğlanoğlu-2

Mağusa Merkez-4 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-1/ Vadili-3

İskele Aygün-1

 

23 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8491

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  1 

Yerel Vaka Sayısı: 27

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.409. 732

Toplam Vaka Sayısı: 7845

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7509

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 301 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 263

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 5175

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 394

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 475

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2544

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 15.325

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