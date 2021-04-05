8385 test yapıldı, 64'ü yerel 70 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8385 olup, 64'ü yerel 70 pozitif vakaya rastlanmış, 38 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 64 kişi ise yerel vakadır.

42 kişi Lefkoşa, 13 kişi Mağusa, 7 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Merkez-8 / Sulariçi- 16 / Haspolat-6 / K.kaymaklı-3/ Yenikent-3 / Taşkınköy-2/ Çağlayan-1/ Gönyeli-1/ Kızılbaş-2

Girne Merkez- 5/ Koruçam-1/ Dikmen-1

Mağusa Merkez -6 / Geçitkale-1 / Karekeşliler-1 / Maraş-3 / Kaliland Bölgesi- 1 / Kaleiçi-1

İskele Kaleburnu - Karpaz-1 / İskele Boğaz-1

5 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8385

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 70

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 64

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 780. 392

Toplam Vaka Sayısı: 4628

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4105

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 497

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 419

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3