8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8286 olup, 34'ü yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış 67 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8286 olup, 34'ü yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış 67 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 34 kişi ise yerel vakadır.
19 kişi Lefkoşa, 7 kişi Mağusa, 7 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Yenişehir -1 / Ortaköy-1/ Taşkınköy-2 / Gönyeli-8 / Köşklüçiftlik-1/ Metehan-1/ Yenikent-2 / Kızılbaş-1/ Surlariçi-1 / Alayköy-1
Girne Merkez-3 / Göçeri Köyü -1 / Zeytinlik-1/ Çatalköy-2
Mağusa Gülseren-1/ Vadili-1/ Sakarya-1/ Mutluyaka-1/ Çanakkale Bölgesi-1 / Yeniboğaziçi-2
İskele Topçuköy-1
6 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8286
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17
Yerel Vaka Sayısı: 34
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 67
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.033. 869
Toplam Vaka Sayısı: 6581
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5969
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 580
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 488
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 30
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 64
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 872
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2040