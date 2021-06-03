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8105 test yapıldı, 16 yerel pozitif vaka

8105 test yapıldı, 16 yerel pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8105 olup, 16 yerel pozitif vakaya rastlanmış 17 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 8105 olup, 16 yerel pozitif vakaya rastlanmış 17 kişi taburcu edilmiştir.

7 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Köşklüçiftlik-2 / Lefkoşa Merkez-1/ Cihangir-1/ K.Kaymaklı-2 / Alayköy-1

Girne Merkez-2 / Boğazköy-1/ Karakum-1

Mağusa Vadili-2/ Maraş-1

Güzelyurt Merkez-1

Lefke Merkez-1

 

3 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8105 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.243. 796

Toplam Vaka Sayısı: 7375  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7042

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 300

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 259

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 327   

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 99 

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2110

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7712

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