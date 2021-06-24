Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Demokrasi ve İrade” yürüyüşü yarın
8033 test yapıldı, 45'i yerel 50 pozitif vaka

8033 test yapıldı, 45'i yerel 50 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8033 olup, 45'i yerel  50 pozitif vakaya rastlanmış, 23 kişi taburcu edilmiştir.

A+A-

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8033 olup, 45'i yerel  50 pozitif vakaya rastlanmış, 23 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 45 kişi ise yerel vakadır.

28 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 4 kişi Mağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa K.kaymaklı-5 / Surlariçi-5 / Lefkoşa Merkez-2/ Gönyeli-4 / Çağlayan-1/ Minareliköy-1/ Hamitköy-1/ Gaziköy-2 / Marmara-1/ Cihangir-1/ Haspolat-5

Girne Merkez- 9 / Alsancak-1/ Boğaz-1

Mağusa Merkez- 1/ Maraş-2 / Mormenekşe-1

Güzelyurt Zümrütköy -1

İskele İskele Merkez-1

 

 

24 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8033

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 50

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 45

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.417.765

Toplam Vaka Sayısı: 7895

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7532

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 328  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 21    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5385

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 332 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 297

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2579

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 15.622

Bu haber toplam 827 defa okunmuştur
Etiketler : ,