8023 test yapıldı, 55'i yerel 64 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8023 olup, 55' i yerel 64 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8023 olup, 55' i yerel 64 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 55 kişi ise yerel vakadır.
18 kişi Lefkoşa, 26 kişi Mağusa, 10 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Merkez-1/ Surlariçi-9 / Gönyeli-2 / Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ K.Kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Yakındoğu Bulvarı-1
Girne Merkez-2/ Ozanköy-1/ Dikmen-1/ Pınarbaşı -1/ Çatalköy-2/ Alsancak-1/ Aşağı Girne-1 / Boğazköy-1
Mağusa Merkez -9 / Tuzla-1/ Çanakkale- 1 / Sakarya-6/ Maraş-1/ Kaliland-1/ Baykal-1/Mutluyaka-2 / Gülseren- 2 / Dumlupınar-2
İskele Yeşilköy-1
8 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8023
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 55
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 805. 615
Toplam Vaka Sayısı: 4876
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4238
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 612
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 77
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 532
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3