80 yaşındaki alkollü sürücü aracıyla takla attı

Gemikonağı-Bağlıköy ana yolunda dün, Asaf Volkan (E-80) isimli sürücü aracıyla, 78 miligram alkollü içki tesiri altında seyrettiği sırada virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı ve ardından toprak sete çarpıp takla attı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kazada yaralanan Volkan, Cengiz Topel Hastanesi’nde tedavi edilerek taburcu edildi. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

İskele’de otobüs elektrikli motosiklete çarptı

Öte yandan İskele’de 20 Temmuz Caddesi’nde meydana gelen kazada, İpek Gece (K-50), kullandığı otobüsle yolun sağına geçerek, karşıdan gelen Hüseyin Herpsoy (E-15) yönetimindeki elektrikli motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Herpsoy ve motosiklette yolcu olarak bulunan Umut Göksu yaralandı. Herpsoy’un sol el bileğinde kırık tespit edilirken, her iki yaralı da Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gönyeli’de iki araç çarpıştı

Gönyeli’de ise Gazi Mustafa Cahit Sokak'ta meydana gelen kazada, Cevdet Ballı’nın (E-51) kullandığı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve Ahmet Türkeş Kunt’un (E-41) kullandığı kamyonetle çarpıştı. Yaralanan Ballı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.