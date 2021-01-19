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80 yaş ve üzeri kişiler için aşı programı açıklandı

80 yaş ve üzeri kişiler için aşı programı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 80 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı programını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı, 80 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı programını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“80 yaş üzeri aşı programı 20.01.2021 – 22.01.2021 tarihleri arasında Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 5 merkezde 80 yaş ve üzeri kişilere (1.01.1940 ve öncesinde doğanlara) 

Koronavirüs aşısı yapılacaktır. Aşılama merkezleri şu şekilde:

1- Pandemi Merkezi 08.30 – 16.00

2- Girne Hastanesi 08.30-16.00

3- Güzelyurt Sağlık Merkezi 12.00-16.00

4- Yenierenköy Sağlık Merkezi 08.30- 16.00

5- Maraş Sağlık Merkezi 08.30-16.00″ 

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