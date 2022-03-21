8 yılda, 7 bin 579 ‘solar’ yatırım

Elektrik enerjisinde yükselen maliyet ve tarifeler, yenilenebilir enerji sistemini yeniden gündeme taşıdı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Nisan ayında durdurulan başvurular, Temmuz’da yeniden başladı.

Sektör temsilcisi Nafi Cabacaba:“Euro yükseldiğinde günde 5 kişiyle konuşuyorduk, elektrik zammının ardından bu sayı 50-60’a yükseldi”

‘Temiz ve çevre’ dostu olmasının yanı sıra maddi olarak da tüketici için daha cazip hale gelen solar sistem kullanan tüketici sayısı da yıldan yıla arttı.

Ayşe GÜLER

Elektrik ücretlerinde üç katına ulaşan fiyat farkı, ülkede yenilenebilir enerji sistemini yeniden gündeme taşıdı.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından durdurulan başvurular, Temmuz’da yeniden başladı. ‘Temiz ve çevre’ dostu olmasının yanı sıra maddi olarak da tüketici için daha cazip hale gelen solar sistemi kullanan tüketici sayısı da yıldan yıla arttı.

Bakanlık resmi verilerine göre; 8 yılda 7 bin 579 tüketici solar sistem kurdu.

2014’te 195 tüketici ev veya iş yerlerine yenilebilir enerji sistemi kurarken bu sayı 2019’da rekora ulaşarak, 2 bin 522’ye çıktı.

2020’de ise 2 bin 119 kişi solar sistemle tanıştı. 2021’de bu sayı başvuruların durması nedeniyle yalnız 377 tüketici yenilebilir enerji için onay aldı.

2022’de ise ilk 3 ayında 500 tüketici bakanlığa başvurarak, solar sisteme geçti.

Yenilenebilir Enerji Kurulu Üyesi Merin Elgin, solar sistem’ başvurularının firmalardan gelen şikayetler doğrultusunda Nisan 2021’de durdurduğunu, yapılan tüzük çalışmasının yürürlüğe girmesi ile başvuru alımlarının Temmuz 2021’de tekrar başladığını kaydetti.

Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı nedeniyle fiyatlar da yükseldi.

Öte yandan Cabacaba Yenilenebilir Enerji Sistemleri Direktörü Nafi Cabacaba, solar sisteme yönelik başvurularda özellikle elektrik zammı ile artış yaşandığını söyledi, “Euro yükseldiği zaman firmayı 5 kişi arıyordu. Şimdi elektrik zammı ile birlikte günde 50-60 kişiyle görüşüyoruz” şeklinde konuştu.

Cabacaba, özellikle üreticilerin sisteme yöneldiğini dile getirerek, “Üreticiler, elektrik giderlerinden kesmek istiyor” dedi.

Yıldan yıla solar sistem: 2014: 195 tüketici

2015: 283 tüketici

2016: 342 tüketici

2017: 569 tüketici

2018: 672 tüketici

2019: 2522 tüketici

2020: 2119 tüketici

2021: 377 tüketici

2022: 500 tüketici ( Ocak-Mart)

Yıldan yıla ‘solar sistem’ analizi…

En düşük 2014’te…

Bugüne kadar tüketici bazında solar sisteme yönelme 2014’te oldu.

2014’te yalnızca 195 tüketici solar sistem kullanmaya başladı.

Yıldan yıla artış…

Resmi verilere göre; 2019’a kadar yenilenebilir enerjiye yönelen vatandaş sayısı yıldan yıla arttı.

2014’te 195 olan tüketici sayısı 2015’te 285, 2016’da ise 342’e çıktı.

Bu sayı 2017’de 569’a, 2018’te ise 672’ye yükseldi.

2019’da rekor…

Bakanlık bilgileri dikkate alındığında; solar sisteme yönelim en fazla 2019’da oldu.

Söz konusu dönemde 2 bin 522 tüketici yenilenebilir enerji kullanmaya başladı.

2020’de az da olsa gerileme…

2020’de 2019’a göre yenilebilir enerji kullanmaya başlayan kişi sayısında az da olsa gerileme yaşandı.

Bu yılda yani 2020’de 2 bin 119 kişi solar sisteme yöneldi.

Uçurum düşüş…

2021 yılında ise Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kurulu’nun belirli bir süre ‘solar sistem’ başvurularını durdurması nedeniyle ciddi sıkıntı yaşandı, tüketici sayısı düştü.

Bir yıl boyunda yalnızca 377 tüketici yenilebilir enerji kullanmaya başlayabildi.

Kurul, söz konusu tarihte şebekede ani talepten kaynaklanan yığılma yaşanmaması için durdurma kararı aldıklarını belirtmişti.

Cabacaba Yenilenebilir Enerji Sistemleri Direktörü Nafi Cabacaba:

“Euro yükseldiğinde günde 5 kişiyle konuşuyorduk, elektrik zammının ardından bu sayı 50-60’a yükseldi”

Cabacaba Yenilenebilir Enerji Sistemleri Direktörü Nafi Cabacaba, solar sisteme yönelik başvurularda özellikle elektrik zammı ile artış yaşandığını söyledi, “Euro yükseldiği zaman firmayı 5 kişi arıyordu. Şimdi elektrik zammı ile birlikte günde 50-60 kişiyle görüşüyoruz” şeklinde konuştu.

Cabacaba, özellikle üreticilerin sisteme yöneldiğini dile getirerek, “Üreticiler, elektrik giderlerinden kesmek istiyor” dedi.

Daha önce belediye iznine de tabi tutulan başvurulara şu anda şartlı onay verildiğini ifade eden Cabacaba, projelerin onaylanması halinde yerel yönetim izninin arandığını kaydetti.

Cabacaba, Ocak ayında solar sisteme yönelik başvuruların yeniden başladığını dile getirerek,

yalnızca kendi şirketleri tarafından kuruma şu ana kadar 500’den fazla başvuru yaptıklarını ifade etti.

“5 bin Euro’ya kuruluyordu, şimdi 6 bin Euro’ya kuruluyor”

TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı dışında emtia fiyatlarının da arttığını ifade eden Cabacaba, yalnızca panellerin alüminyum ücretlerinde geçtiğimiz Şubat’a kıyasla yüzde 120 artış olduğunu belirtti.

Cabacaba, geçtiğimiz yıllarda 5 bin Euro’ya kurulan sistemin şu andaki ücretinin 6 bin Euro’ya çıktığını kaydederek, bununla birlikte Kıb-Tek ve belediyelere ödenen rakamın da 100 Euro’dab 600-700 Euro’ya yükseldiğini söyledi.

Yenilenebilir Enerji Kurulu Üyesi Merin Elgin:

En fazla rağbet konut kurulumlarında

Yenilenebilir Enerji Kurulu Üyesi Merin Elgin, solar sistem’ başvurularının firmalardan gelen şikayetler doğrultusunda Nisan 2021’de durdurduğunu, yapılan tüzük çalışmasının yürürlüğe girmesi ile başvuru alımlarının Temmuz 2021’de tekrar başladığını kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Elgin, özellikle konut kurulumlarında rağbet olduğunu belirtti.

Elgin, bakanlık sitesinde bulunan başvuru formunun doldurularak, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde başvuru yapılabileceğini söyledi.