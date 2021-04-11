8 kişi yasağı ihlal etti
Ülkemizde gece saat 22.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin 10-11 Nisan tarihlerinde 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit edildi.
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Ülkemizde gece saat 22.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin 10-11 Nisan tarihlerinde 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 10-11.04.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildiğini duyurdu.
Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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