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8 kişi yasağı ihlal etti

8 kişi yasağı ihlal etti

Ülkemizde gece saat 22.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin 10-11 Nisan tarihlerinde 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit edildi.

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Ülkemizde gece saat 22.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin 10-11 Nisan tarihlerinde 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit edildi. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 10-11.04.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildiğini duyurdu.

Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. 

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