8 kişi ve bir iş yerine ceza
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 12-13 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 8 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 12-13 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edildi.
Bahse konu şahıslar ve iş yeri işletmecisi 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Etiketler : polis, sokağa çıkma yasağı