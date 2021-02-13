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8 kişi ve bir iş yerine ceza

8 kişi ve bir iş yerine ceza

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 12-13 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 8 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

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Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 12-13 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edildi. 
Bahse konu şahıslar ve iş yeri işletmecisi 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. 

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