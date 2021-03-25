8 kişi ve 1 iş yerine yasal işlem…

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, dün akşamdan bu sabaha kadar, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise kapama saatlerine uymayarak açık bulundurulduğu tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamada, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.