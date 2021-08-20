8 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 1 kişi iş yerini kapatmadı

Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 kişinin ise iş yerini kapatmayarak, yasal emirlere uymadığı belirlendi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

KKTC’de koronavirüs önlemleri çerçevesinde gece yarısından sabah 05.00’e kadarki sürede sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.