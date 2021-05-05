7999 test yapıldı, 45'i yerel 64 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7999 olup, 45'i yerel 64 pozitif vakaya rastlanmış 61 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 45 kişi ise yerel vakadır.

17 kişi Lefkoşa, 6 kişi Mağusa, 22 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Merkez-2/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-1/ Yenikent-1/ Göçmenköy-3/ Gönyeli-2/ Alayköy-1/ K.kaymaklı-2 / Ortaköy-2 / Çağlayan-1/ Akıncılar-1

Girne Merkez-4 / Alsancak-2 / Beylerbeyi-1/ Zeytinlik-2/ Dağyolu-1 / Lapta-2 / Ozanköy-2 / Karakum-1 / Karaoğlanoğlu-1/ Çatalköy-6

Mağusa Kurudere-2/ Larnaka Yolu-1 / Ulukışla-1/ Maraş-2

5 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7999

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 45

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 61

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.025.583

Toplam Vaka Sayısı: 6527

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5902

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 593

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 489

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 25

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 77

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 39

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 867

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1981