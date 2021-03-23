7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7836 olup, 13'ü yerel 24 pozitif vakaya rastlanmış, 48 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7836 olup, 13'ü yerel 24 pozitif vakaya rastlanmış, 48 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi deniz yolu ile yurt dışından gelmiştir.10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır.
5 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Terminal-1/ Sulariçi-2 / Çağlayan-1 / Gönyeli-1
Girne
Beylerbeyi-1/ Lapta-1/ Alsancak-1
Gazimağusa Merkez- 3 / Yeniboğaziçi -1
Güzelyurt Merkez-1
23 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7836
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 24
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10
Yerel Vaka Sayısı: 13
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 48
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 689. 074
Toplam Vaka Sayısı: 4130
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3685
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 421
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 378
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4