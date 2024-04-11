78 yaşındaki kadın bakımevinde hayatını kaybetti

Kalkanlı’da faaliyet gösteren bir yaşlı bakımevinde kalan 78 yaşındaki Fadime Bayram, dün saat 16.00 sıralarında kaldığı odada ölü olarak bulundu.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Bayram’ın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.