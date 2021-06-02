7581 test yapıldı, 13'ü yerel 14 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7581 olup, 13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlanmış 27 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 2 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Göçmenköy-1/ Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-3 / Alayköy-1/ Hamitköy-1

Girne Merkez-3

Mağusa Ulukışla-2

Güzelyurt Merkez-1

2 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7581

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.235.691

Toplam Vaka Sayısı: 7359

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7025

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 301

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 262

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 286

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 556

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1882

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7613