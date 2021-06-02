7581 test yapıldı, 13'ü yerel 14 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7581 olup, 13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlanmış 27 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7581 olup, 13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlanmış 27 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır.
7 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 2 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Göçmenköy-1/ Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-3 / Alayköy-1/ Hamitköy-1
Girne Merkez-3
Mağusa Ulukışla-2
Güzelyurt Merkez-1
2 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7581
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 13
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.235.691
Toplam Vaka Sayısı: 7359
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7025
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 301
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 262
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 286
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 556
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1882
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7613