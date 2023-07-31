750 gram hinkeneviri, 3 tutuklu
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam Mağusa’da Duvar Operasyonu düzenledi.
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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam Mağusa’da Duvar Operasyonu düzenledi, 66 yaşındaki S.A.’nun tasarrufunda yaklaşık 750 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi.
Polis, olayla ilgili S.A, M.Y ve H.Y isimli 3 kişiyi tutukladı.
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Etiketler : uyuşturucu, polis basın bülteni