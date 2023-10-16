75 emare mahkemeye sunuldu

Çatalköy’de suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı ve Şoförü Murat Demirtaş ile ilgili ikinci duruşma bugün gerçekleşti.

Cinayetle ilgili tutuklu bulunan sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede ikinci tanık olarak PGM Olay Yeri İnceleme Uzmanı Süleyman Özdemir tanık olarak dinledi.

Özdemir; Çatalköy, Karakum ve Doğanköy bölgelerinden alınan 75 adet emareyi mahkemeye sundu. Mahkeme yarın saat 11.30’a ertelendi.