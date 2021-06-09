Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. İşte Sivil Hizmet Görevlisi sınav sonuçları
7481 test yapıldı, 14'ü yerel 15 pozitif vaka

7481 test yapıldı, 14'ü yerel 15 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7481 olup, 14'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlanmış 10 kişi taburcu edilmiştir.

A+A-

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7481 olup, 14'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlanmış 10 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 14 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 5 kişi Mağusa  Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-1/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-1 / Demirhan-2 / Surlariçi-1

Girne Boğazköy-1/ Lapta-1

Mağusa Merkez- 4 / Maraş-1

 

9 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7481

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 15

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  1

Yerel Vaka Sayısı: 14

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.291.219 

Toplam Vaka Sayısı: 7473

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7161 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 279

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 246 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 276

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 198 

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2606 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9432  

Bu haber toplam 705 defa okunmuştur
Etiketler : ,