7481 test yapıldı, 14'ü yerel 15 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7481 olup, 14'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlanmış 10 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7481 olup, 14'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlanmış 10 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 14 kişi ise yerel vakadır.
7 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 5 kişi Mağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-1/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-1 / Demirhan-2 / Surlariçi-1
Girne Boğazköy-1/ Lapta-1
Mağusa Merkez- 4 / Maraş-1
9 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7481
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 15
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 14
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.291.219
Toplam Vaka Sayısı: 7473
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7161
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 279
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 246
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 276
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 198
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2606
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9432