7435 test yapıldı, 27'si yerel 35 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7435 olup, 27'si yerel 35 pozitif vakaya rastlanmış, 54 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 27 kişi ise yerel vakadır.

23 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Marmara - 1 / Hamitköy- 4 / Göçmenköy- 1 / Haspolat 12 / Sulariçi-2 / K. Kaymaklı-2 / Alayköy-1

Girne

Dikmen - 2 / Lapta -1 / Çatalköy-4 / Alsancak- 1

Gazimağusa

Vadili -1

2 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7435

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 27

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 54

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 555.484

Toplam Vaka Sayısı: 3492

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3061

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 408

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 336

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3