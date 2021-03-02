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7435 test yapıldı, 27'si yerel 35 pozitif vaka

7435 test yapıldı, 27'si yerel 35 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7435 olup, 27'si  yerel 35  pozitif vakaya rastlanmış, 54 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7435 olup, 27'si  yerel 35  pozitif vakaya rastlanmış, 54 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 27 kişi ise yerel vakadır.

23  kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

 

Marmara - 1 /  Hamitköy- 4 / Göçmenköy- 1 / Haspolat 12 / Sulariçi-2  / K. Kaymaklı-2 / Alayköy-1

 

Girne

Dikmen - 2  / Lapta -1 / Çatalköy-4 / Alsancak- 1

 

Gazimağusa

Vadili  -1

 

2 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7435

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 27    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 54 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 555.484  

Toplam Vaka Sayısı: 3492

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3061

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 408  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 336 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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