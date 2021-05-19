7319 test yapıldı, 31'i yerel 36 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7319 olup, 31'i yerel 36 pozitif vakaya rastlanmış 27 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7319 olup, 31'i yerel 36 pozitif vakaya rastlanmış 27 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 31 kişi ise yerel vakadır.
11 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 2 kişi Mağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Merkez-1 / Yenişehir-1/ Ortaköy-2/ Gönyeli-2/ Alayköy-1/ Kumsal-2 / Hamitköy-1/ Metehan-1
Girne Merkez- 6 / Ozanköy-1/ Karakum-1 / Lapta-2 / Yukarı Girne-4 / Çatalköy-1 Karaoğlanoğlu-3
Mağusa Merkez -2
19 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7319
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 31
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.132.768
Toplam Vaka Sayısı: 6995
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6588
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 374
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 337
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 60
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 62
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 520
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5121