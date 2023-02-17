73.Berlin Film Festivali, Berlinale Palast’ta gerçekleşen görkemli açılış töreni ile başladı

Murat Obenler/BERLİN

Berlinale direktörleri Mariette Rissenbeek ve Carlo Chatrian’ın evsahipliğinde gerçekleşen ve aralarında uluslararası yıldızların da yer aldığı sinema dünyasının ünlülerinin, iş ve siyaset dünyasının önemli kişilerinin yanısıra binlerce davetlinin izlediği açılış töreni ile start aldı.

Film ekipleri ile konukların kırmızı halıdan geçerek Berlinale Palast’a girdiği açılışta bu yıl Ukrayna ve İranla dayanışma için özel etkinlikler ve gösterimlerle ek bir pencere açıldı.

Davetliler arasında Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Lisa Paus, İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey, ABD'li aktör ve yönetmen Sean Penn, oyuncu Aylin Tezel, bir yıl önce düzenlenen Berlinale'nin ödüllü oyuncusu Meltem Kaptan ve Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Oleksii Makeiev de yer aldı.

Festivalin açılışına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky de video bağlantıyla katıldı ve sanatçıları ve siyasetçileri Ukrayna'yı desteklemeye çağırdı. Açılışta Rebecca Miller’in “She Came to Me” adlı filmi de gösterildi.



Sanatçılardan “Kadın Hayat Özgürlük” hareketine destek

İrandaki Özgürlük hareketine sanatçılar da büyük destek verirken bazı oyuncular kırmıza halıda “Kadın Hayat Özgürlük” yazılı elbiselerle geçiş yaparken konukları izlemeye gelenler arasında bazı aktivistler de “Kadın Hayat Özgürlük” yazılı pankartlar açtılar.

Jüri üyesi Golshifteh Farahani de gerek basın toplantısında gerekse açılışta açılıştaki hareketi destekleyen ve özgürlüklerin kısıtlanamayacağına dair açıklamalar yaptı.



İklim aktivistleri kendilerini kırmızı halıya yapıştırdılar

Last Generatıon adlı iklim aktivisti grup üyeleri ise kendilerini kırmızı halıya yapıştırarak tüm dünya basınının önünde ses getirici bir eyleme imza attılar.