7230 test yapıldı, 26'sı yerel 39 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7230 olup, 26'sı yerel 39 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7230 olup, 26'sı yerel 39 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 26 kişi ise yerel vakadır.
6 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 5 kişi Mağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Gönyeli-2 / Lefkoşa Merkez-1/ Ortaköy-1/ Kızılbaş-1/ Kermiya-1
Mağusa Serdarlı-1 / Akdoğan-1/ Çanakkale-1/ Dörtyol-1 / Köprü Köyü-1
Girne Merkez- 11/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-1
Güzelyurt Zümrütköy-1
İskele Merkez-1
27 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7230
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11
Yerel Vaka Sayısı: 26
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.443.303
Toplam Vaka Sayısı: 7996
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7618
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 343
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 301
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 19
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 2455
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 293
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 281
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3357
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.665