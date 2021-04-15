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70'i yerel 74 pozitif vaka

70'i yerel 74 pozitif vaka

"Toplam 7939 test yapıldı, 70'i yerel 74 pozitif vakaya rastlandı, 53 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7939 olup, 70'i  yerel 74 pozitif vakaya rastlanmış, 53 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 70 kişi ise yerel vakadır.

27 kişi Lefkoşa, 25 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-7 / Yılmazköy -1 / Göçmenköy-1/ Dereboyu-1/ Çağlayan-2 / Surlariçi-1/ Ortaköy-4 / K.Kaymaklı-9

Girne

Girne Merkez- 8 / Boğazköy-1/ Ozanköy-1 / Karşıyaka-2 / Zeytinlik-1

Mağusa

Mağusa Merkez -7 / Karakol- 1/ Kaliland-3/ Çanakkale-3 / Sakarya-4 / Gülseren-5 / Maraş-1/ Karakol-1

 

İskele

İskele Merkez-1 / Yenierenköy-1/ / Ötüken-1 / İskele Boğaz-2

15 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7939 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 74

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 70  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 53

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 862. 270

Toplam Vaka Sayısı: 5337 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4543

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 766  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 123         

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 638

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar

Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 76 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 167

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