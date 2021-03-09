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7092 test yapıldı, 17'si yerel 27 pozitif vaka

7092 test yapıldı, 17'si yerel 27 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7092 olup, 17'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış, 37 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7092 olup, 17'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış, 37 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17  kişi ise yerel vakadır.

21 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

 

Cihangir-1 /K.Kaymaklı--2  / Ortaköy- 1  / Göçmenköy- 2/ Gönyeli-1 / Surlariçi-1/ Haspolat-11 / Değirmenlik-2

 

Girne

Girne Merkez- 2  / Çatalköy-2

 

Gazimağusa

Vadili-1

 

9 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7092

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 17    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 37  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 596.215 

Toplam Vaka Sayısı: 3664 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3285

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 355  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55         

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3  

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