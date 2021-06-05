7085 test yapıldı, 16'sı yerel 22 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7085 olup, 16'sı yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış 25 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7085 olup, 16'sı yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış 25 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 16 kişi ise yerel vakadır.
7 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Gönyeli-3 / Cihangir-2 / Kızılbaş-1/ Alayköy-1
Girne Merkez-2 / Karaoğlanoğlu-1
Lefke Merkez-1 / Gemikonağı-3 / Yeşilyurt-2 /
5 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7085
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.259. 633
Toplam Vaka Sayısı: 7409
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7082
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 294
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 207
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2975
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 8006