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7039 test yapıldı, 20'si yerel 26 pozitif vaka

7039 test yapıldı, 20'si yerel 26 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7039 olup, 20'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7039 olup, 20'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır.

11 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

 

Lefkoşa Merkez-1/  Kermiya- 1/ Hamitköy-2  / Gönyeli-3 / Marmara-1/ Sulariçi-1 / Taşkınköy-1 / Dilekkaya-1

 

Girne

Lapta-2 / Dikmen-1/ Alsancak-1

 

Gazimağusa Merkez- 4

 

Güzelyurt

Bostancı-1

 

26 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7039

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 20 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 711.400  

Toplam Vaka Sayısı: 4237 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3782  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 430  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 365

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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