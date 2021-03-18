7001 test yapıldı, 37'si yerel 44 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7001 olup, 37'si yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7001 olup, 37'si yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edilmiştir.
7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 37 kişi ise yerel vakadır.
14 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Merkez-1 / Sulariçi-9/ Çağlayan-1 / Hamitköy- 1/ Cihangir-2
Girne
Girne Merkez- 1/ Zeytinlik-3 / Dikmen-3/ Ozanköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 5/ Ulukışla-6/ Sakarya-3/ Maraş-1
18 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7001
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 37
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 652.514
Toplam Vaka Sayısı: 3957
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3533
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 400
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 338
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2