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7001 test yapıldı, 37'si yerel 44 pozitif vaka

7001 test yapıldı, 37'si yerel 44 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7001 olup, 37'si  yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7001 olup, 37'si  yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edilmiştir.

7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 37 kişi ise yerel vakadır.

14 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

 

Merkez-1 / Sulariçi-9/ Çağlayan-1 / Hamitköy- 1/ Cihangir-2

 

Girne

Girne Merkez- 1/ Zeytinlik-3 /  Dikmen-3/ Ozanköy-1

 

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 5/ Ulukışla-6/ Sakarya-3/ Maraş-1

 

18 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7001 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 37  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 652.514 

Toplam Vaka Sayısı: 3957 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3533

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 400

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 338

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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