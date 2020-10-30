7 üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin haftalık denetimlerinde 7 üründen alınan numunede limit üstü veya tavsiye dışı zirai ilaç kullanıldığı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 23-29 Ekim arasında Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerde, 33 ithal üründen alınan numunelerden 4’ünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Onbaşı İşl. Ltd ait elma( Gala) ve armut (Ankara) firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi, Nuri Ersoy Ltd. ait elma ( Arapkızı )ve Halil Kasap Paz. ait armut firmaların isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden alınan 16 numuneden 2’sinde tavsiye dışı bitki koruma ürünün kullanıldığı,

bir üründe de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedildi. Mağusa sakinlerinden Ali Saraç’a ait pazıda, Koruçam sakinlerinden İbrahim Erpolat’a ait rokada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi. Mağusa sakinlerinden Murat Gazioğlu’na ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.